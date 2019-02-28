牛頭角港鐵站扶手電梯鐵片彈出　12人受傷　傷者：未即時意識受傷 (19:06)

【11:37】一名女傷者表示，事發時扶手電梯正運作，一塊鐵片無故彈出，乘客毫不知情，繼續停留在扶手電梯上。她又指，事發時沒人從電梯上跌倒、事件沒造成混亂，而她當下未有即時意識受傷，港鐵職員知悉事件後已即時停止電梯運作。其小腿前骨附近位置受傷流血，毋須縫針。

【10:22】觀塘區議員顏汶羽指出，牛頭角港鐵站使用量高，月台、大堂及扶手電梯均應付不了使用者的需求。顏汶羽促請港鐵盡快公布扶手電梯意外成因，加強檢查及維修，減低意外發生機會，中長期則要擴大牛頭角、九龍灣及觀塘站，應付起動九龍東及商貿區轉型下的急增人流量。

【09:55更新】有傷者指出，事發時牛頭角港鐵站月台往大堂的電梯右邊鐵片彈出，多名乘客近腳髁位置被鐵片鎅到，褲腳更被鎅出大孔。港鐵回應表示，觀塘線牛頭角站一條由月台往大堂的扶手電梯，右側旁板有一支固定旁板的部件伸出，觸及扶手電梯上乘客的腳部，有9名乘客腳部受傷，由救護車送院治理。車站職員即時停止該扶手梯運作，並通知扶手電梯承辦商到場檢查及了解事故原因，觀塘線列車服務不受影響。

【09:42更新】據了解，站內有兩條扶手電梯發生故障，初步有6女2男腳部受傷，所有傷者清醒。現時站內已有一條扶手電梯重開。

【09:34】上午9時05分，牛頭角港鐵站發生扶手電梯意外，電梯上8人疑被鐵片傷及，4部救護車到場戒備，警方正調查意外原因。