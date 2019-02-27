「陳振聰」申冤信文件寄傳媒　邵家臻：估計第三者協助 (22:05)

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過往傳媒收到獄中寄出的信件均屬手寫信，惟陳振聰寄出的23頁信函均是打印或複印，多間傳媒亦收到相同信件，回郵地址則寫上赤柱監獄及陳的囚犯編號。

根據法例第234A章 《監獄規則》，在囚人士可寫信和發信給任何人，數量按其意願而定，其獲提供的物料及郵資，包括每周寫信和發出一封長度不超過4頁A4尺寸紙張的信件，費用由公費支付，如在囚人士要求，則須獲提供額外信件的物料及郵資，費用從其工資撥支。

社會福利界立法會議員邵家臻解釋，在囚人士有權寫信，懲教人員會查閱，但獄中不會提供打字或複印的設備，若要寫10封相同的信便要「手抄10次」；用公文袋形式由獄中寄出信函亦屬「少有」，因一般而言，在囚人士獲提供寫信的物資不包括公文袋。邵估計今次傳媒收到的陳振聰信函，較有可能是陳先寄予第三者，再經其協助複印及寄到各傳媒。

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