「陳振聰」獄中寄信申冤　稱龔如心遺產案涉司法醜聞　入稟廈門法院 (21:20)

有關信函包括報料信及內地法院受理通知書等文件共23頁，並有陳振聰的簽名及蓋上「陳振聰」的印章。報料信日期則為2月23日，又列出囚犯編號及聯絡地址為赤柱監獄。

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信函提到世紀爭產案涉及司法醜聞，以及牽涉廈門的公司，他已於2018年5月向廈門市思明區人民法院入稟，並提供該法院的案件受理通知書。信函又指，有關內容是根據香港法院案件和廈門工商局調查的材料整理。

記者將報料信的簽名式樣，對比陳振聰在2010年向公司註冊處提交的文件，簽名大致相同，身分證號碼亦脗合。信函另附上兩封陳振聰在去年12月中及今年1月，以簡體字寫予香港律師會的信件，律師會曾兩度回覆陳的信件。

信函又附上一封同樣以簡體字寫成、於今年2月中寄予警務處長盧偉聰的信件，要求警方依法立案查辦。

陳振聰因偽造華懋集團已故主席龔如心2006年的遺囑，於2013年被判入獄12年。他在2015年因不服定罪及認為刑期過重上訴，被上訴庭駁回，目前正在赤柱監獄服刑。

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