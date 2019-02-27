廉署落案起訴物業經理　涉以假清潔合約誘騙逾51.7萬元 (19:37)

65歲的海輝工業中心前物業經理劉冠興，被控4項罪名，即兩項欺詐，一項企圖欺詐，以及一項使用虛假文書。被告獲准保釋，下月1日在沙田裁判法院應訊，以待案件轉介區域法院答辯。

廉署指，被告2015年2月1日成立駿宏環保服務公司，同月聘用駿宏為海輝工業中心提供清潔服務。他涉嫌於2017年4月偽稱他的月薪為2.1萬元，並意圖詐騙而企圖誘使海輝工業中心法團向他支付2.1萬元。

另一控罪指，被告涉嫌在2006年1月1日至2017年3月27日期間，虛假誇大月薪金額，並意圖詐騙而誘使海輝工業中心法團向他支付被誇大的款項。

第3項控罪指，被告涉嫌於2015年2月1日至2017年5月4日期間沒有向海輝工業中心法團披露他是駿宏的東主，而他同時是法團員工，並意圖詐騙而誘使法團向駿宏支付逾51.7萬元服務費，導致他獲得利益或法團蒙受不利。

餘下一項控罪指他涉嫌於2015年3月3日使用一份看來是由海輝工業中心與駿宏所簽訂的虛假合約，意圖誘使一間銀行的職員接受它為真文書。

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