【Emily Online】范國威聽預算案開電腦搵相　點解會係張栢芝？ (19:08)

到底Gary搵緊啲咩會出現呢啲照片？Gary就解釋，新民主同盟嘅道具都係由佢製作，當時佢諗緊回應《財政預算案》嘅主題，所以喺Google搜尋咗「貓哭老鼠假慈悲」、「九牛一毛」等關鍵字，希望搵吓圖片製作道具，所以只係做緊公務。及後Gary喺記者會上回應預算案時，就以「基建揮金如土，民生九牛一毛」去做主題，但圖片就只有棒型圖，未見採用佢喺會議廳內搜尋嘅牛等。

Gary為表清白，更立即畀Emily睇，當時佢輸入「貓哭老鼠假慈悲」搜尋圖片時，喺較後頁數就出現咗張栢芝嘅性感照片，佢亦強調一出現唔關事嘅照片，已經立即碌走咗。

Emily其後都試過喺Google搜尋「貓哭老鼠假慈悲」，喺較後嘅相片的確出現唔少張栢芝嘅圖片。翻查報道，張栢芝幾年前曾經受訪，曾以「貓哭老鼠假慈悲」批評藝人陳冠希嘅言論。

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