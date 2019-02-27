【財政預算案】回撥房屋儲備金「掩飾赤字」？　陳茂波：是赤字預算案 (17:32)

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上屆政府在2014年設立房屋儲備金，以資助公營房屋發展計劃，金額不計入政府帳目，也不是財政儲備的一部分。陳茂波今早在立法會表示，計及2019/20年度從房屋儲備金回撥的212億元後，預計該年度錄得168億元的綜合盈餘。

包括2019/20年度，政府會將824億元的房屋儲備金分4年回撥，並納入財政儲備（即至2022/23年度），而根據政府今日公布的中期預測，政府會分別在2020/21年度至2022/23年度，錄得276億、49億元和55億元的綜合盈餘。

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