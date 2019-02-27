【財政預算案】回撥房屋儲備金「掩飾赤字」？　陳茂波：是赤字預算案 (17:32)

新一份《財政預算案》宣布將2014年設立、現已滾存至824億元的房屋儲備金，分4年回撥至財政儲備。陳茂波下午出席記者會被問及是否為「掩飾赤字」，他回應時指出，「計及回撥了的212億元，我們（政府）才有170多億盈餘，所以是赤字預算案」。他又指，何時將房屋儲備金納入，「永遠都沒有最佳時機」，認為做法不是「結構上的大變化」。
上屆政府在2014年設立房屋儲備金，以資助公營房屋發展計劃，金額不計入政府帳目，也不是財政儲備的一部分。陳茂波今早在立法會表示，計及2019/20年度從房屋儲備金回撥的212億元後，預計該年度錄得168億元的綜合盈餘。
包括2019/20年度，政府會將824億元的房屋儲備金分4年回撥，並納入財政儲備（即至2022/23年度），而根據政府今日公布的中期預測，政府會分別在2020/21年度至2022/23年度，錄得276億、49億元和55億元的綜合盈餘。
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