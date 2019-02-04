九巴去年黑盒記錄超速逾6000宗　為2017年3倍 (17:12)

陳帆指，根據九巴向運輸署提交的資料，九巴於2016年至2018年間，黑盒錄得的涉嫌超速駕駛個案，分別為3223、2093及6255宗。他解釋，2018年數字上升原因，是由於數字包括不載客巴士，亦與九巴於2018年提升黑盒功能和監測標準有關。

陳帆又透露，九巴於2016年至2018年間，因應核實個案而向超速駕駛的九巴車長發出警告信分別為84、102和790封。他解釋，2018年數字上升原因，除了上述提升黑盒功能，亦在於九巴在去年中開始，取消對超速駕駛的車長以扣減獎金的形式作處分，而改為增加對超速駕駛的車長發出警告信。

陳帆強調，運輸署至今並無接獲有關黑盒量度車速和定位出錯的報告或投訴，強調當局會繼續跟進各專營巴士營辦商完善黑盒系統，進一步提升專營巴士的營運安全。

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