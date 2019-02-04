5歲女疑肺高壓致死　母：醫院沒告知死因　醫院：情况罕見、醫務人員無馬虎 (16:48)

死者梁凱晴的母親黃佩兒今日陳辭指，由2015年11月女兒入院至召開死因庭期間，都不知道女兒懷疑有肺動脈高壓（肺高壓），至近日從庭上證供才知情。黃續稱，女兒需要排期轉介至心臟科，醫生應要說明懷疑病况，她認為醫院沒有顧及家人的知情權。她表示，若知道女兒病情家人會有心理準備，可安排專科或私家醫生跟進，尋求適切治療，亦不會因此這麼難過。

黃哽咽說，她是單親母親，原本答應出席女兒的幼園畢業禮，但女兒在畢業禮前兩星期已離世，認為自己「好似呃了她」，希望死因庭還女兒一個真相。

醫管局代表律師陳辭時，向家人致以深切慰問，並希望大家不要以事後眼光看待事件，以為很容易發現肺高壓。他指，女童是原發性的肺高壓，即本身沒有可引致肺高壓的疾病，情况罕見，此病病徵沒有獨特性，女童亦無明顯症狀。他希望，不要以為醫務人員馬虎，事實上醫院亦曾為女童安排多次檢查，並就懷疑疾病轉介專科。

醫管局一方最後表示，專家說明女童2016年3月嘔血入院，與死亡無直接關係；女童是患上可致命的肺高壓，促陪審團裁定女童死於自然。雙方陳辭完畢，死因裁判官明日引導陪審團。

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