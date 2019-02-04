【財政預算案】預算案薪俸稅寬減　月入1.5萬、2.5萬、4萬慳幾多薪俸稅？ (16:46)

財政司長陳茂波發表本屆政府第二份《財政預算案》，包括寬減2018/19年度75%的薪俸稅和個人入息課稅，上限為2萬元。
據稅務局「計算薪俸稅」網頁，《明報》網站嘗試為以下月入人士計算可以寬減多少薪俸稅：
【個案一】
月入 15,000元
應評稅入息 180,000元
應繳的總稅款（寬免前） 960元
扣減寬免後繳付 240元
節省 720元
【個案二】
月入 25,000元
應評稅入息 300,000元
應繳的總稅款（寬免前） 11,520元
扣減寬免後繳付 2880元
節省 8640元
【個案三】
月入 40,000元
應評稅入息 480,000元
應繳的總稅款（寬免前） 41,160元
扣減寬免後繳付 21,160元
節省 20,000元
*以上例子只扣除個人免稅額（基本）。
個人入息課稅，按《稅務條例》所徵收的直接稅有三種，分別為就獲自任何職位、受僱工作入息及退休金徵收的薪俸稅，就業務利潤徵收的利得稅，及就物業收入徵收的物業稅。個人入息課稅可為繳交利得稅及／或物業稅的個別人士提供稅項寬減。如只收取應課薪俸稅入息，則無須考慮個人入息課稅。
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