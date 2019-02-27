【財政預算案】預算案重點一覽　哪些關你事？ (16:38)

財政司長陳茂波在今晨發表本屆政府第二份《財政預算案》，以「撐企業、保就業、穩經濟、利民生」為主題。陳茂波表示，這份《預算案》合共預備動用的新資源約1500億元，另外還預留資源作多項用途，包括「利民紓困」、「支援企業」、「多元經濟」、「宜居城市」、「關愛社會」等等。以下為《預算案》重點一覽。
利民紓困：
1：寬減2018/19年度75%的薪俸稅和個人入息課稅，上限為2萬元；
2：寬減2018/19年度75%的利得稅，上限為2萬元；
3：寬免2019/20年度四季的差餉，每戶每季上限1500元；
4：綜援、生果金、長生津等「雙糧」；
5：向有需要學生一次過發放2500元津貼；
6：代繳2020年DSE學校考生考試費；
7：額外1000元醫療券，累積上限提高至8000元。
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支援企業：
1：寬免2019/20年度的商業登記費；
2：把「科技券計劃」恒常化，企業資助上限倍增至40萬元；
3：延長「中小企融資擔保計劃」下的特別優惠措施的申請期至2020年6月底。
多元經濟：
1：發行首批綠色債券；
2：推行以「轉數快」繳交政府賬單及付款；
3：在今年中成立金融學院，培育金融業領袖人才。
宜居城市：
1：預留100億元作為公營醫療撥款穩定基金，供公營醫療服務應付不時之需；
2：增撥4億元經常資助，擴闊藥物名冊；
3：向醫管局增撥超過7億元經常資助，用以提高士氣，挽留人才；
4：撥款6億元，分階段翻新240所公廁；
5：撥款1.2億元，擴大政府停車場電動車充電網，並研究在路旁停車位安裝充電器。
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關愛社會：
1：增加500個安老院宿位和300個資助日間護理名額；
2：加強康復服務，包括增加服務名額、支援中心及相關人手。
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