【財政預算案】預算案重點一覽　哪些關你事？ (16:38)

2：寬減2018/19年度75%的利得稅，上限為2萬元；

3：寬免2019/20年度四季的差餉，每戶每季上限1500元；

4：綜援、生果金、長生津等「雙糧」；

5：向有需要學生一次過發放2500元津貼；

6：代繳2020年DSE學校考生考試費；

7：額外1000元醫療券，累積上限提高至8000元。

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支援企業：

1：寬免2019/20年度的商業登記費；

2：把「科技券計劃」恒常化，企業資助上限倍增至40萬元；

3：延長「中小企融資擔保計劃」下的特別優惠措施的申請期至2020年6月底。

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多元經濟：

1：發行首批綠色債券；

2：推行以「轉數快」繳交政府賬單及付款；

3：在今年中成立金融學院，培育金融業領袖人才。

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宜居城市：

1：預留100億元作為公營醫療撥款穩定基金，供公營醫療服務應付不時之需；

2：增撥4億元經常資助，擴闊藥物名冊；

3：向醫管局增撥超過7億元經常資助，用以提高士氣，挽留人才；

4：撥款6億元，分階段翻新240所公廁；

5：撥款1.2億元，擴大政府停車場電動車充電網，並研究在路旁停車位安裝充電器。

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關愛社會：

1：增加500個安老院宿位和300個資助日間護理名額；

2：加強康復服務，包括增加服務名額、支援中心及相關人手。

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