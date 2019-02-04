【財政預算案】不提明日大嶼開支估算因憂嚇親市民？　陳茂波：研究後再討論費用 (16:27)

陳茂波下午在預算案記者會上稱，編製《財政預算案》時只考慮未來一年至數年的情況，未來一年政府會進行有關明日大嶼的工程技術研究，《財政預算案》已預備所需的錢，而往後的推展工作，會按相關研究結果及稍後公布的數字，再與社會作「知情及深入」的討論。陳強調，政府日後推展明日大嶼計劃時，會兼顧港府的財政承擔能力及香港經濟情況。

另外，《財政預算案》提到，政府會向創新及科技基金注資20億元，推行再工業化資助計劃。陳茂波表示，在粵港澳大灣區中，香港優勢在於人才集中、技術科研含量較高等。他指科技園公司在將軍澳發展的數據技術中心及先進製造業中心，預計分別於2020年及2022年落成，屆時可吸引高增值工業在香港生產，有助推動本港優勢領域再工業化。

陳茂波亦被問到在大灣區規劃中，香港自由開放的法律制度如何可與內地融合，及是否可能要作出妥協。陳回應指大灣區是「非常獨特」的灣區，當中包含自由關稅區，亦有實行一國兩制的特別行政區；在目前的安排及關稅限制下，各地要研究創新的政策。他強調，司法獨立和法治是香港賴以成功的基石，香港「永遠不會」在這方面妥協。