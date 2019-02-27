劉進圖遇襲案　兩犯人上訴遭駁回　官：襲擊必然與劉職業有關 (16:08)

上訴方早前提出，黃志華和葉劍華案發後逃亡內地，被內地公安扣留期間遭不公對待，認為當年的招認影響審訊，致原審法官錯誤地將相關招認納入證據中。惟上訴庭頒下的判辭指出，在原審期間，是被告一方決定把相關議題留待陪審團考慮，故駁回二人就定罪的上訴申請。

就刑期的上訴，上訴庭指出，劉進圖承受共6處刀傷，當中傷及其坐骨神經和肌肉，更出現俗稱「爆肺」的氣胸，形容事件導致劉永久傷殘，對他造成極大痛苦。上訴庭又指出，本案證據顯示，兩名上訴人精心策劃事件，確保目的得以實踐。雖然上訴人聲稱對劉進圖一無所知，惟隨着社交媒體的出現，上訴人的說法已變得不合適。

上訴方早前指出，原審法官錯誤地把劉進圖的職業納入判刑考慮中。惟上訴庭同意原審法官分析，劉進圖作為一名性格低調溫和的新聞工作者，其唯一仇家顯然源自他工作期間所得罪的人，認為劉受襲必然與其職業有關，故駁回二人就刑期的上訴申請。

其他報道：【民族黨禁運作】湯家驊：中央要求特首交報告不尋常 惟動輒指控一國破壞兩制令互信崩潰

其他報道：【民族黨禁運作】劉兆佳：倘陳浩天覆核勝訴 中央或尋求其他法律補救措施