前有線電視推銷員　騙智力較低男子及長者客戶11萬元 (15:38)

被告陳常柏（34歲），被控兩項以欺騙手段取得財產罪及11項盜竊罪。案情指出，被告於2016年10月，聲稱為智力較低的區姓事主，安裝「珠江台」內地電視頻道，收取1300元；數日後被告再稱為區安裝Wi-Fi並收取1500元，惟以上兩項服務均無履行。被告其後又訛稱為區購買2萬元的智能電視機，三度以不同藉口致使區轉帳到被告戶口，款項介乎2000元至2萬元。大半年後，被告直接向區姓事主索取提款卡和自動櫃員機密碼，自行在區內戶口取款1.8萬元。

另外，2017年8月，被告以有線職員身份，聲稱為一名五旬婦人維修，並向她索取提款卡和密碼，訛稱用作自動轉帳。被告其後一連兩晚再訪婦人住所，以同樣手法轉帳共4萬元到被告戶口。

翌月，被告以職員優惠價購買智能電話為由，誘使一名七旬老翁向他交出提款卡和密碼，被告其後自行取款共2.1萬元。

被告在警誡下認罪。辯方今求情稱，被告誠懇認罪，感到後悔，因妻子生育和財政壓力增加而犯案，還押期間患上抑鬱症。

法官問及被告會否賠償當事人。辯方表示，被告已花光所有錢在賭波和賭馬上。法官認為被告違反誠信，先索取背景報告再判刑。

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