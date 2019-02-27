【財政預算案】工聯會：預算案是雞肋　民主派：不支持預算案 (15:21)

財政預算案公布後，各政黨分別回應。工聯會形容預算案「平淡少甜，缺乏驚喜」，本身是行政會議成員的工聯會黃國健指出，「預算案理想是雞髀，但現實是雞肋，雞肋都是雞，但不能啖啖肉」。
黃國健認為，預算案提出多項措施，但不能令市民感覺即時受惠，例如投放更多資源在醫療上、社福措施、過渡房屋等，都需要數年時間操作才能見效。對於會否支持預算案，黃國健稱「看不到好強理據要否定預算案」。
公民黨和工黨都表示，不會投票支持預算案。公民黨黨魁楊岳橋批評預算案「有預警無對策，眼高手低無辦法」。本身是醫生的公民黨郭家麒指出，雖然政府增加醫療經常開支，但他認為仍遠不能應付需求，他憂慮前線醫護人手仍然不足。
工黨張超雄批評，預算案提出的紓困措施，仍以中上層為主，批評是「愈派愈貧富懸殊」，令人失望。
民建聯主席李慧琼形容預算案「培育產業見着力，關顧民生力不足」，認為政府在關顧弱勢社群方面可做更多。
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