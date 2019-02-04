【財政預算案】指投入資源再多難解決所有問題　陳茂波：港人勤奮靈活　遇強愈強 (14:36)

財政司長陳茂波早上發表本屆政府第二份《財政預算案》，時長約2小時。陳茂波在開場白中表示，環球政經格局出現巨大變化，外圍環境複雜多變，充斥不明朗因素，但強調「即使烏雲密佈，背後仍是耀眼陽光；那怕山重水複，也無礙我們對香港前景的信心」。
至於在結語，陳茂波以他數次落區經驗為例，指：「用心聆聽，由心出發，推出令市民受用和貼心的措施，是我編製預算案的一大動力。」
不過陳茂波強調，現實資源有限，須有所取捨，「政府施政有緩急先後，也要兼顧各方需要。投入的資源再多，也不能馬上解決所有問題，尤其那些日積月累的社會痛點」，惟只要逐步處理，問題始終可以緩解。
陳茂波最後表示：「香港人勤奮靈活，飽歷風浪而遇強愈強。來年經濟環境陰晴不定，但只要保持信心，懷抱希望，團結努力，我們一定可以擺脫陰霾，迎來晴天！」
此次預算案，政府合共預備動用的新資源約1500億元，而利民紓困措施有7項，包括退稅、寬免差餉、綜援「雙糧」等。
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