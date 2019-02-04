黃之鋒向懲教署申索不成立　須付221.5元訟費 (14:19)

審裁官表示，申索人黃之鋒的證供前後不一，申索書指曾赤裸蹲下2次，庭上則指3次；而3名懲教人員口供合理，並清楚記得搜身程序，均指黃之鋒只赤裸3分鐘，和蹲下2次作肛門檢查，其後穿回衣服，故不接納黃曾赤裸蹲下回答問題。

另外，黃之鋒就遭人身侵犯、懲教人員在職期間作出不法行為方面，作出索償。就人身侵犯，審裁官認為黃之鋒稱明白和同意搜身檢查，並指懲教人員無強制要求他抬頭答問題，沒有證據顯示黃之鋒遭受非法暴力。

至於懲署人員不法行為，黃之鋒與懲教人員會面時認為檢查人員態度合理，庭上則指人員語氣嚴厲震懾在囚人士，說法南轅北轍。對於黃之鋒質疑懲教人員針對他是「香港眾志」成員，而相關人員回稱要詢問黃之鋒的背景，是用以適當行政安排，減少衝突，不認為有針對性的惡意。綜合以上證供，審裁官裁定黃之鋒的申索不成立，須支付律政司一方的訟費，共付221.5元。

黃之鋒在庭外表示，裁決結果屬意料之內，但明言會上訴。他指出，懲教署推廣的智慧監獄，將在多處加裝閉路電視，包括廁所，但無提及搜身保安室，建議應納入閉路電視監察範圍，因這地方亦最易發生濫權情況。

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