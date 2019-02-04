【財政預算案】增500安老宿位300日間護理名額　6億翻新240公廁 (13:50)

12:21：財政預算案利民紓困措施：寬減薪俸稅差餉 綜援「雙糧」 有需要學生獲2500元 代繳DSE費用

除提供額外安老宿位及資助長者日間護理服務名額外，政府已推出為期4年的試驗計劃，為私營安老院舍約4.5萬名院友提供社工及物理治療師等專業團隊外展服務。2019/20年度用於推行新措施的額外經常開支約為13.6億元。政府另會提供一次過的額外1000元長者醫療券金額。

《財政預算案》亦提出增撥1.5億元，支持「伙伴倡自強社區協作計劃」持續營運，推動社企發展。

另外，陳茂波指出，運輸署預計在今年上半年，就中環及其鄰近地區電子道路收費先導計劃諮詢持份者。政府會考慮根據計劃實施後的淨收入數額，提供相若的恆常資源，改善公共交通服務。

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