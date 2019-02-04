【財政預算案】預算案撥200億購60物業　建130社福設施 (15:50)

相關報道：財政預算案利民紓困措施：寬減薪俸稅差餉 綜援「雙糧」 有需要學生獲2500元 代繳DSE費用

陳茂波今午在記者會上表示，政府於1995年亦曾出錢買物業作為社福設施，政府會視乎服務對象再在各區尋找合適物業，稍後會向立法會申請撥款。

陳茂波無回應為何「只買不租」適用的物業，或會否擔心此措施會令市場炒高單位價格，僅稱政府「唔係一次過」，而是分幾年選購所需物業。他指出，勞工及福利局長羅致光稍後會出席另一場記者會，交代相關措施，希望盡快建好社福設施給市民。

問及如何防止利益輸送和官商勾結？陳茂波表示，購置工作由政府產業署負責，政府內部有完善的利益衝突申報制度，相關程序經執法部門審視。

對於會否購置領展物業，陳茂波沒有正面回應，而財經事務及庫務局常任秘書長（庫務）劉焱則補充，政策針對人口密集、難以覓新地興建社福設施的地方，將會購置非住宅物業，政府認為直接在市場購置可更快滿足需要。

另外，陳茂波在《財政預算》中宣布，透過獎券基金撥款約2億元，為社署資助機構及社福設施提供Wi-Fi無線上網服務，預計每日約10萬人次受惠。

財政預算案相關新聞：

發展虛擬金融 加強相關監管

籌備「轉數快」交稅、差餉、水費

籌備發行首批政府綠債