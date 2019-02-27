【財政預算案】消息：4億元翻新數碼港海濱公園　增綠化空間 (13:40)

12:21：財政預算案利民紓困措施：寬減薪俸稅差餉 綜援「雙糧」 有需要學生獲2500元 代繳DSE費用

消息人士指，海濱公園除了會保留現有受歡迎元素，將會增加綠化空間，增建額外公園設施。交通配套方面，除加強現有在數碼港往來黃竹坑、堅尼地城的公共交通服務，數碼港日後如要舉辦大型會議時，會傾向自行主導安排交通接駁服務，紓緩交通問題。

在旅遊業方面，政府將額外撥款約3.53億元予旅發局，加強對外推廣本港旅遊業，包括旅遊事務署將與資科辦合作，繼續在旅遊熱點增設免費WiFi服務。

另外，政府會加強昂坪自然中心的郊遊資訊功能，改善附近行山徑的設施，並委聘顧問研究改善濕地公園的設施；又研究在本港推動智慧旅遊的策略，透過應用科技提升旅客訪港體驗，同時將官方着陸網站擴至所有跨境口岸。

陳茂波續指出，政府亦向旅議會額外撥款，推動業界開發主題旅遊產品，與為旅遊從業員提供培訓資助，提高行業服務質素。

財政預算案：

預留55億發展數碼港第五期

預留4000萬元籌辦「精英學院」 培訓公職人員更創新推展工程

醫管局經常資助增逾7億元 預留100億元公營醫療穩定基金

撥1.5億元開發平台助「一帶一路」仲裁調解 全力提升大灣區競爭力