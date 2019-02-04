【財政預算案】全港資助中學未來3年獲款100萬　可選買360度相機辦創科活動 (13:33)

財政預算案利民紓困措施：寬減薪俸稅差餉 綜援「雙糧」 有需要學生獲2500元 代繳DSE費用

政府消息人士表示，全港可受惠的公帑資助中學逾500間，包括特殊學校。欲申請資助的學校，需要向政府資訊科技總監辦公室提交計劃書，校方可選擇購置資訊科技設備硬件，亦可投放於軟件，例如買雲端服務、聘請人工智能專家等，會盡量給予校方彈性空間善用資助款額；至於能否用作聘請教師、教學助理，則尚需要與教育局商討。

此外，資科辦會成立一站式專業支援中心，向校方提供協助。消息人士舉例，會向校方提供參考儀器清單，例如360度相機，可助認識AR及VR技術。他強調，清單只作參考，不會強迫校方選購。

消息人士又說，由於計劃屬課外活動性質，行政措施會盡量簡化，務求不會令教師添加太大壓力。計劃希望能針對全校學生，即初中、高中生都能參與，藉以讓學生更早認識創新科技，吸引學生日後在大學選科時考慮創科科目。倘計劃於今年暑假前獲立法會通過，有望於今年底推行。

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