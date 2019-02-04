【財政預算案】下年度土地料可建1.5萬單位　新發展區2023年起供21萬伙 (13:06)

- 元朗南發展的法定規劃程序會在今年啓動

上述3個發展項目，連同正在填海的東涌新市鎮擴展區，當局將由2023年起分階段提供約21萬個房屋單位。

長遠土地發展：

- 資源上全力配合土地供應專責小組的建議，改組由財政司長擔任主席的土地供應督導委員會

政府用地：

- 加快推動在政府用地落實「一地多用」的多層發展模式

- 已預留約220億元推展首批「一地多用」發展項目，包括重建屯門診所、發展上環消防局旁的擬議救護站用地，以及整合荃灣市中心數塊政府用地

過渡性房屋：

- 預留20億元支持非政府機構興建過渡性房屋

工商業用地：

- 2019/20年度賣地計劃包括7幅商業用地，料提供約814,600平方米樓面面積，包括可提供最多約2900個酒店房間的樓面面積

- 上述7幅商業用地包括高鐵西九龍站上蓋，將可提供約294,000平方米樓面面積，為近年政府推售的最大型商業用地

- 未來數年，政府將陸續推售包括位於啟德發展區、中環新海濱、加路連山道及金鐘廊等多幅商業用地

財政預算案相關新聞：

寬減薪俸稅差餉 綜援「雙糧」 有需要學生獲2500元 代繳DSE費用

發展虛擬金融 加強相關監管

籌備「轉數快」交稅、差餉、水費