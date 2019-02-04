【財政預算案】醫管局經常資助增逾7億元　預留100億元公營醫療穩定基金 (12:55)

2.增加資深護師職位，以加強病房夜間服務；

3.增加專職醫療人員職位，以改善晉升前景；

4.增撥資源，繼續推行特別退休後重聘計劃。

政府亦會額外預留50億元，推動醫管局加快更新或添置醫療設備工作，並預留100億元作為公營醫療撥款穩定基金，以供醫管局應對突發情況。

至於資助藥物治療和基層醫療方面，政府將增撥4億元經常資助，供醫管局擴闊藥物名冊，以納入更多藥物；並預留超過1.5億元，作為位於葵青區的全港首個地區康健中心的營運費用及人手開支，亦會在資源上配合日後擴展地區康健中心網絡。

財政預算案：

寬減薪俸稅差餉 綜援「雙糧」 有需要學生獲2500元 代繳DSE費用

發展虛擬金融 加強相關監管

籌備「轉數快」交稅、差餉、水費

籌備發行首批政府綠債