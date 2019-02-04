【財政預算案】醫管局經常資助增逾7億元　預留100億元公營醫療穩定基金 (12:55)

財政司長陳茂波發表本屆政府第二份《財政預算案》。在醫療方面，陳茂波表示會額外提供超過7億元經常資助，供醫管局盡快於2019/20年度落實以下措施。
財政預算案 醫療措施
1.上調醫生當值津貼、醫護人員特別酬金計劃津貼及病房支援人員薪酬；
2.增加資深護師職位，以加強病房夜間服務；
3.增加專職醫療人員職位，以改善晉升前景；
4.增撥資源，繼續推行特別退休後重聘計劃。
政府亦會額外預留50億元，推動醫管局加快更新或添置醫療設備工作，並預留100億元作為公營醫療撥款穩定基金，以供醫管局應對突發情況。
至於資助藥物治療和基層醫療方面，政府將增撥4億元經常資助，供醫管局擴闊藥物名冊，以納入更多藥物；並預留超過1.5億元，作為位於葵青區的全港首個地區康健中心的營運費用及人手開支，亦會在資源上配合日後擴展地區康健中心網絡。
財政預算案：
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