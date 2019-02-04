【財政預算案】預留4000萬元籌辦「精英學院」　培訓公職人員更創新推展工程 (12:48)

12:21：財政預算案利民紓困措施：寬減薪俸稅差餉 綜援「雙糧」 有需要學生獲2500元 代繳DSE費用

陳茂波指，未來數年，基本工程的年度開支預計會增至超過1000億元，整體建造業每年的工程量亦會增至超過3000億元，包括興建公私營房屋、推進醫院發展及重建計劃、發展及擴建新市鎮和新發展區，以及興建機場第3條跑道。

陳茂波稱，為提升工務工程項目監管水準和效率，政府會推動工程監督系統數碼化，並透過先導項目，鼓勵工地監督和承建商利用創新科技，即時收集工地環境及施工進度等數據以便記錄、監察和分析。發展局會為此成立專責小組，策劃及協調跨部門工作。

他又表示，發展局正積極籌辦設立「主要項目精英學院」，培訓公職人員以更創新的思維及更佳的領導技巧，推展工務工程項目，已預留4000萬元作為學院首3年的運作經費，並計劃在今年中開辦課程。

陳續說，政府會把項目成本管理辦事處升格為項目策略及管控辦事處，推行策略措施及加強成本監察和項目管控的能力，並採取全面的方法，加強成本管理和提升工務工程項目的表現。

財政預算案：

發展虛擬金融 加強相關監管

籌備「轉數快」交稅、差餉、水費

籌備發行首批政府綠債

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