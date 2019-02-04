【財政預算案】預算案寬減薪俸稅差餉　綜援「雙糧」　有需要學生獲2500元　代繳DSE費用 (12:21)

焦點：預算案重點一覽 哪些關你事？

財政預算案利民紓困措施

1：寬減2018/19年度75%的薪俸稅和個人入息課稅，上限為2萬元，全港191萬名納稅人受惠。有關扣減會在2018/19年度的最終應繳稅款反映。政府收入會減少170億元；

2：寬減2018/19年度75%的利得稅，上限為2萬元，全港14.5萬名納稅人受惠。有關扣減會在2018/19年度的最終應繳稅款反映。政府收入會減少19億元；

3：寬免2019/20年度四季的差餉，以每戶每季1500元為上限，估計惠及329萬個物業。政府收入會減少150億元；

4：向領取社會保障金額的人士，發放金額相當於1個月的綜援標準金額、高齡津貼、長者生活津貼或傷殘津貼，額外開支約38.4億元。在職家庭津貼及鼓勵就業交通津貼亦作出相若安排，額外開支約1.49億元；

5：向有需要學生一次過發放2500元津貼，開支約8.9億元；

6：為參加2020年香港中學文憑考試的學校考生代繳考試費，開支約1.6億元；

7：為合資格領取醫療券的長者一次過提供額外1000元金額，開支約10.24億元。醫療券的累積上限亦會由5000元增至8000元。

財政預算案：

預留20億元支持非政府機構建過渡房屋

醫管局經常資助增逾7億元 預留100億元公營醫療穩定基金

籌備「轉數快」交稅、差餉、水費

增500安老宿位300日間護理名額 6億翻新240公廁

200億購物業建130社福設施 斥2億連通社署設施Wi-Fi

中學「一校兩社工」下學年推 1.56億元提升幼兒中心服務

陳茂波料2018至19年度財政盈餘為587億元

籌備發行首批政府綠債

發展虛擬金融 加強相關監管