【財政預算案】預算案寬減薪俸稅差餉　綜援「雙糧」　有需要學生獲2500元　代繳DSE費用 (12:21)

財政司長陳茂波發表本屆政府第二份《財政預算案》。陳茂波表示，這份《預算案》合共預備動用的新資源約1500億元，另外還預留資源作多項用途。利民紓困方面，當局將有下列項目。
財政預算案利民紓困措施
1：寬減2018/19年度75%的薪俸稅和個人入息課稅，上限為2萬元，全港191萬名納稅人受惠。有關扣減會在2018/19年度的最終應繳稅款反映。政府收入會減少170億元；
2：寬減2018/19年度75%的利得稅，上限為2萬元，全港14.5萬名納稅人受惠。有關扣減會在2018/19年度的最終應繳稅款反映。政府收入會減少19億元；
3：寬免2019/20年度四季的差餉，以每戶每季1500元為上限，估計惠及329萬個物業。政府收入會減少150億元；
4：向領取社會保障金額的人士，發放金額相當於1個月的綜援標準金額、高齡津貼、長者生活津貼或傷殘津貼，額外開支約38.4億元。在職家庭津貼及鼓勵就業交通津貼亦作出相若安排，額外開支約1.49億元；
5：向有需要學生一次過發放2500元津貼，開支約8.9億元；
6：為參加2020年香港中學文憑考試的學校考生代繳考試費，開支約1.6億元；
7：為合資格領取醫療券的長者一次過提供額外1000元金額，開支約10.24億元。醫療券的累積上限亦會由5000元增至8000元。
財政預算案：
200億購物業建130社福設施 斥2億連通社署設施Wi-Fi
相關字詞﹕財政預算案 財政預算案2019 財政預算案2019公佈 財政預算案2019-2020 預算案 預算案退稅 預算案派錢 預算案2019 預算案 寬免措施 2019財政預算案摘要 陳茂波 薪俸稅 利得稅 綜援 生果金 編輯推介 醫療券