【財政預算案】即日起提高創科研究員津貼　資助中學獲100萬元買IT設備 (12:06)

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大學方面，陳茂波指出，將預留160億元專款供教資會資助的大學，增建或翻新校舍設施，尤其添置實驗室等科研設備，又呼籲大學優先考慮創科需要。

另外，政府已推出的科技人才入境計劃，陳茂波稱至今已批出超過200個配額，政府將於今年上半年檢討推行細節。

陳茂波說，研究員計劃至今已資助逾3700名本地畢業生加入創科發展，政府將即日起提高研究員的每月津貼額，持有學士學位的研究員，每月津貼會由1.6萬元提高至1.8萬元；持有碩士學位的研究員則由1.9萬元提高至2.1萬元。

政府亦會即日起將研究員計劃及博士專才庫的資助期上限，由2年延長至3年。

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