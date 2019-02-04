【民族黨禁運作】湯家驊：中央要求特首交報告不尋常　惟動輒指控一國破壞兩制令互信崩潰 (14:30)

楊岳橋昨日表示，取締民族黨一事應屬於香港法例框架內、「香港這一制」的事務，假如日後每項中央認為重要的事宜港府均需交代，將會損害一國兩制。

湯家驊今早於fb回應有關言論，稱《基本法》第43條規定特首需向中央及特區負責，認為港獨觸及國家主權，屬「一國」問題，「在香港發生港獨事件涉及中港關係問題，怎樣看也難說完全是自治範圍之内的問題」。

他又說，「沒錯，中央要求特首交報告是不尋常，但港獨發生也不尋常」，認為動輒指控「一國破壞兩制」，只會令雙方互信崩潰，「自我應驗地破壞『一國兩制』」。

前特首梁振英亦在fb談及港獨，指「港獨不會成事，但會累街坊」，叫青年人「不要被利用」。

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