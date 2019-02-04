【民族黨禁運作】劉兆佳：倘陳浩天覆核勝訴　中央或尋求其他法律補救措施 (09:22)

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劉兆佳表示，香港法院不會超出本地法律框架處理陳浩天覆核，但如果陳浩天未來覆核勝訴，中央或會覺得香港法律體制在維護國家安全方面有漏洞，有可能尋求其他「法律補救措施」。被問及「補救措施」是否等同《基本法》23條本地立法，他表示這是其中一個方法。

至於為何要用公開公函敦促港府打擊港獨，劉兆佳表示以今年元旦遊行為例，指事實上香港仍存有零星正在活動的鼓吹港獨組織，打擊港獨並非取締民族黨即可，故中央透過公函要求港府不能鬆懈。劉兆佳未有點名現時仍有哪個組織鼓吹港獨，但認為現時暫未見到中央及港府有取締宣揚自決組織的意向。

法政匯思召集人吳宗鑾、李安然及Jason Ng其後出席同一節目，認為公函中「依法」一字眼，等同中央認為港府是依法作取締民族黨決定，質疑若法庭裁決與公函有出入，是否等同港府決定是「不依法」，故形容公函等同「擺法庭上枱」，令法庭處理覆核時「左右做人難」。

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