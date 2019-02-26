天水圍童黨欺凌案　兩男一女罪成　後期到場男童脫罪 (20:38)

案件今日（26日）下午在西九龍裁判法院裁決。本案有3女5男共8名被告，年齡介乎12至15歲。事件中的兩名「主腦」女童（首被告及次被告）及兩名男童早前已認罪。第三女被告和第六男被告否認一項有意圖傷人罪，第四、第五男被告否認一項協助及教唆他人有意圖傷人罪。

署理主任裁判官嚴舜儀表示，女被告後來到達案發地點，見到事主衣衫不整受襲，還加入打了事主幾巴掌，行動證明參與襲擊，認為她有共同計劃和意圖犯罪，故裁定罪成。女被告聞判哭至臉紅，家人在公眾席安慰她「不要喊」。

嚴官表示，第六男被告在警誡下承認借出皮帶讓他人施襲，而他知道取其皮帶是用以打事主，但仍允許，故裁定罪成。

嚴官續說，第五男被告全程在場，並在事主前面圍觀起哄，相信想掩蓋事主聲音，令途人難以察覺施襲，並手持木櫈腳「扮嘢」，可見對襲擊感到興奮，裁定罪成。

另外，嚴官指第四被告是事主受擊後期到達現場，而事主已被打至頭暈，無法記起他做過甚麼，疑點利益歸於被告，終裁定他罪名不成立。

嚴官明言，除非判處兒童保護令，否則其他判刑將留有案底，並將案押至3月19日判刑，以待索取罪成被告的感化官、更生中心等報告。

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