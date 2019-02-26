30人疑食向天果產品後肝功能異常　網上流傳可降三高 (19:32)

醫院管理局自2014年起，先後接獲30宗肝臟酵素上升個案，懷疑與服用向天果種子有關，當中25人曾食用向天果種子，其餘則食用相關膠囊產品。部分病人在食用數日至約一年後，分別出現包括黃疸、茶色尿、腹痛、頭眩/昏厥等症狀，亦有病人沒有出現任何症狀，但在檢查時才發現肝功能異常。

醫管局表示，所有病人經治療後已康復，沒有出現肝臟功能嚴重受損。由於部分病人本身有其他臨牀問題可能導致肝臟酵素上升，因此未有證據確定肝臟酵素上升，與服用向天果種子有直接關係。

醫管局於去年12月知悉，新加坡發出服用向天果種子或會導致肝臟酵素上升警示，其後檢視所有個案，於2月中轉交衞生防護中心，並提醒醫護人員有關情况。衞生防護中心表示，接獲醫管局通報後即展開流行病學調查，提醒市民應注意，食用該食品或產品可能引起肝臟功能受損的風險。

衛生防護中心指出，在傳統上，向天果種子在一些東南亞國家被用作治療各種疾病，例如控制血糖和高血壓等。但根據現有的醫學文獻及海外衛生當局的資料，曾錄得一些食用向天果種子後出現肝臟功能受損的病例，惟有關不良反應原因未明。

網路流傳向天果有助降三高，即治療高血壓、高血糖、高血脂等相關慢性疾病。台灣食品藥物管理局曾澄清，有關傳言沒有相關科學論述依據，呼籲市民切勿輕信。局方提醒，若想維持身體健康，建議養成健康生活習慣，保持均衡飲食，如有身體不適，「勿聽信偏方而延誤就醫時機」。

以下為香港衛生署接獲懷疑食用向天果種子或相關產品後出現肝臟功能受損個案數字：

年份/個案數字

2014/1

2015/2

2016/0

2017/8

2018/17

2019（截至2月19日）/2

（衛生防護中心／醫院管理局／台灣食品藥物管理局）

其他報道：男子攜28支人血遭羅湖海關截獲 疑為赴港檢測胎兒性別

其他報道：5歲女嘔血後兩周亡 專家指肺高壓併發心衰竭致死 倡縮短心臟科排期