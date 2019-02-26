西區三屍命案　男女死者曾任傳銷　男死者生前fb發文：很累很累 (18:24)

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昨晚（25日）8時許，一對夫婦疑因欠債纍纍，落藥令兒子入睡後，再一家三口燒炭同死。死者一男三女家屬今早到西區域多利公眾殮房認屍，逗留約一個半小時後離開，其間不發一語，神情哀傷，及後再到命案現場收拾物品後離去。

據了解，40歲女死者陳路得曾任美聯地產經紀，至去年11月加入中原地產港島西半山分店，主要負責貝沙灣和雍景臺等豪宅。本報記者到分店了解，有員工指農曆年前已沒有見過陳上班，不清楚發生何事。從陳的facebook所見，陳兩年前起透過3個不同的帳戶，參與一間台灣公司的傳銷工作，售賣美容及保健產品，又不時引用文章強調「有被動收入的重要性」。

中原地產證實女死者去年11月入職，中原地產對事件感悲痛及難過。中原員工協會將聯絡其家人，望提供適切幫助。

至於42歲男死者羅志偉，報稱任職貿易公司文員，其facebook不時分享股神巴菲特與及中國首富馬雲的發達金句，以及正能量貼圖，至今年初參與妻子的傳銷工作。不過至上周二（19日），他發文指「很累很累，可以點.....係咪到址（此）為止」，並指「這幾天我和我太太收到好多朋友的WhatsApp問我地（哋）發生咩事...我明白正面思維好重要，但一個連明天都未必應付到嘅人，你叫佢點樣正面思維諗一星期一個月一年之後嘅事。」他在文中感謝身邊朋友，聲言如果捱過難關會逐一請食飯。

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