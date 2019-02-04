愛滋病增624宗以男性居多　醫生籲恆常使用安全套 (18:04)

2018年接獲新增的624宗感染愛滋病病毒新增個案，較2017年681宗下跌約8%。624宗個案涉及530名男性及94名女性，當中363人透過同性或雙性性接觸受感染，138人則經異性性接觸受感染，3人透過注射毒品感染，餘下120宗的傳播途徑因資料不足暫未能確定。

自1984年以來，愛滋病病毒感染呈報個案累積至9715宗。同年第4季接獲172宗新增個案，涉及148名男性及24名女性，當中96人透過同性或雙性性接觸受感染，33人透過異性性接觸受感染。

該季172宗新增個案3個主要呈報來源分別是公立醫院及診所、私家醫院、診所及化驗所，以及愛滋病服務機構。其中，有128名感染者已到衛生署或醫院管理局轄下的愛滋病專科服務接受治理。

陳志偉提醒，愛滋病是由愛滋病病毒所引致，如沒有接受治療，約半數愛滋病病毒感染者，會於10年內發病成愛滋病患者；相反若接受治療，便能預防愛滋病和顯著延長生存期，呼籲感染者盡早接受愛滋病專科治理服務。

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