【民族黨禁運作】林鄭：中央政府要港府交報告　交代決定禁制過程 (16:18)

林鄭月娥稱，她「個人傾向公開」該份報告，但考慮到往後或有司法覆核等法律程序，故政府會先尋求律政司意見，再決定是否公開報告。

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林鄭月娥表示，中央政府在公函內重申，根據中國憲法及香港《基本法》，香港特別行政區應依法履行維護國家安全的責任；香港特區是中華人民共和國不可分離的一部分，直轄於中央人民政府下享有高度自治的區域，「維護國家安全、統一及領土完整是香港特別行政區政府的職責，亦是包括香港同胞在內、全中國人民的共同義務」。

林鄭月娥又稱，保安局長禁止香港民族黨運作的決定，是經謹慎、小心及全面考慮，是為維護國家安全、公共安全及公共秩序等需要，符合港府一向對鼓吹港獨行為零容忍的立場。她稱，中央人民政府以公函形式表態支持有關決定，是對特區政府工作的肯定；中央請特首就港府處理事件的情况向中央提交報告，則體現特首向中央人民政府負責的憲制責任。

中央政府致林鄭月娥公函全文

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