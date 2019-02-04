【暴動罪審訊】精神科醫生及游泳教練：「美國隊長」容偉業患自閉　接受指令能力較弱 (16:45)

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曾於去年8月31日與容偉業進行精神科門診的醫生張凱棋供稱，根據過往醫療紀錄，容於3歲時確診患自閉症，先後由9名醫生跟進。她形容，自閉症患者接收指令的能力較差；較難理解別人說話的意思；評估事情後果的能力亦比常人差。

張凱棋在控方盤問下指出，自閉症患者接受工作及社交等練習後，表現或有分別。她確認，只曾為容進行一次門診，為時約10至15分鐘，其醫療報告形容容當時「冷靜、安定、對答連貫及有關聯性」。她指出，有醫生早前評估容的智力分數在正常水平，很少需要服用藥物。

容偉業的游泳教練姚瑞群供稱，曾在容9至17歲教他游泳，容曾代表香港弱智人士體育協會比賽。姚指出，容「不聽指令、好調皮」、「愈叫愈走」，與9歲的正常小孩有分別。姚說，她教導容偉業游泳時，容接受指令的能力較弱，需要她多次重複才能明白。姚又指出，容當時有奇怪行為，例如喜歡看和摸其他人的腳趾、數螞蟻等。

法官黃崇厚向陪審團表示，控辯雙方均完成舉證，控方將於周五作結案陳辭，預計陪審團下月18日退庭商議。

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