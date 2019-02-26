【協和小學面試題目外泄案】終院今處理律政司上訴　押後裁決 (16:22)

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刑事檢控專員梁卓然表示，《刑事罪行條例》161條涵蓋使用者及自己的電腦，不論是以電腦作為工具，抑或帶有犯罪意圖的目標，只要未經授權、不誠實、不恰當地使用或取用電腦內的內容，導致別人有損失，即屬犯罪行為。

在高院暫委法官彭中屏駁回律政司上訴的判辭中，彭官認為「取用」及「使用」電腦的意思不同，當中關鍵在於是否獲授權取得電腦資料。終院首席法官馬道立今亦指出，在立法意義的字眼上，自己的電腦毋須「取用」，質疑為何律政司認為控罪涵蓋自己的電腦。梁卓然指出，律政司理解「使用」和「取用」在字眼上沒有分別。

馬官又問，如何定義「不恰當使用」自己的電腦，梁舉例說，若有人企圖打劫，利用電腦以Google Map搜尋逃走路線，亦可透過散佈電腦病毒令人難以追尋其行蹤，則屬犯罪意圖。

終院常任法官霍兆剛提出，一項明顯是打劫的罪行如何與電腦相關，梁解釋即使該部電腦沒有直接與打劫的行為有關，但屬於「協助」性質。終院非常任法官范禮全問到，拿起電腦擲人是否也是「電腦」罪行的範圍，梁否認。

馬官質疑，任何人都毋須經授權「取用」自己的電腦，例如銀行職員有權「使用」自己的電腦。馬官續問，若職員懷有犯罪意圖使用客戶數據，是否亦屬控罪範圍。梁卓然指出，「不恰當使用電腦」是指阻止電腦的完整性，包括運作、取用原來不屬於電腦擁有者的數據，因此控罪涵蓋使用自己電腦的犯罪行為。

代表4名答辯人的大律師一致認為，第161條並不涵蓋使用自己的電腦。大律師謝英權指出，該條例亦不是電腦罪行的「萬能鑰匙」，如此理解第161條，會造成可笑的狀况。

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