北區醫院擬建新急症大樓　料增1500病牀　最快2025落成 (15:44)

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新界東醫院聯網今午舉行傳媒周年聚餐，北區醫院行政總監孫天峯表示，根據規劃署人口推算，2026年的65歲或以上長者人口較2017年增加66.8%，達8.54萬人，為應付未來服務需求，計劃在北區醫院旁的小山丘增建一座急症大樓，預料增加1500張牀，連同現有的600張病牀，合共可提供2100張病牀。

孫天峯指出，北區醫院現時比較缺乏康復治療服務，病人須轉往大埔醫院接受治療，故原有的醫院大樓會翻新及改建，用作康復治療。另外，醫院會加強感染控制、日間治療等服務。

在原有的十年建院計劃下，北區醫院原計劃增加600張病牀，最新建議再增加900張。新界東醫院聯網總監羅思偉表示，現時根據規劃署的數據預測人口數目至2031年，亦考慮到新界東北發展等因素規劃病牀。

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