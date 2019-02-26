5歲女嘔血後兩周亡　 專家指肺高壓併發心衰竭致死　倡縮短心臟科排期 (15:16)

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專家證人、現為香港兒童醫院血液及腫瘤科醫生的夏修賢出庭作供。他表示，女童死因是肺動脈高壓（肺高壓）併發症引伸的心臟衰竭，並解釋肺高壓可引致突然死亡，相信女童早前失去知覺、氣促等，屬心臟輸血不足的症狀。

夏續說，女童以往覆診時不見有心臟問題的紀錄，可能當時症狀不明顯，至2016年2月29日覆診提及氣促，醫生檢查心跳後懷疑女童患肺高壓；而女童個案病發原因不明，屬非常罕見，萬中無一。

至於醫院診治流程建議，包括女童獲排期至同年7月25日往心臟科覆診，夏認為「排期時間較長」，肺高壓屬危險疾病，應較早獲醫生診治；雖然當時女童有心跳聲較響、心跳浮動較大的症狀不算最緊急，但按他判斷應安排女童優先覆診。另外，醫生可用二維超聲波檢查心臟，以及侵入心導管測試血管壓力，得悉病人是否肺高壓。

死因研訊主任提到，及早發現肺高壓是否可治療女童。夏回應稱，可處方藥物擴張血管，放鬆壓力，減慢心衰竭，但不是對每名病人都有效。所有證人作供完畢，聆訊明續。

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