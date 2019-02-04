稱被見習懲教督察冤枉私藏馬經　釋囚：對方明言「明係搞你，咁又點吖？」 (15:08)

其他報道：【小巴罷駛】收地未提供合法泊位 改泊小路遭抄牌 站長：一架抄兩張

他曾循多個申訴途徑投訴，包括向院所總主任、懲教署投訴調查組、申訴專員公署，和立法會議員等投訴，卻多次遭受阻撓。立法會議員邵家臻及張超雄均批評，今次個案是「懲教署最嚴重的濫權情况」，批評投訴機制已失效，必須成立獨立「監懲會」。

事主X先生（化名）今日在立法會議員陪同下，召開記者會申訴事件，其間禁不住哭泣，大嘆被懲教人員冤枉「好過分」。他指，事發當日為今年2月7日下午1時許，他在籃球場休息期間，突然被一名黃姓見習督察喝他「起身」，督察在枱上拾起兩張紙張，並着X先生跟他到值日官房間。X先生馬上指出，兩張紙並不屬於他，至到達值日官房間時，發現這兩張紙是以綠色筆寫有賽馬資訊的紙張。

X先生表示，囚友只獲分發藍色原子筆，故能證明紙張並非屬於他。籃球場亦有閉路電視，現場亦有8名囚友目擊事件。不過，X先生引述當時督察指：「明係搞你，咁又點吖？如果你唔認，我之後一樣可用盡方法逼你招認。」督察又挑釁他說：「你『跳』（意指他傻）㗎嘛，你咪打我囉。」

X先生表示，其後與該督察見值日官時，有要求翻看督察身上隨身攝錄機的片段作證，但該督察卻稱沒有紀錄，因「無必要開（隨身攝錄機）」。X先生認為被人「插贓嫁禍」，故向值日官作出口頭投訴，並取了投訴表格，遞交懲教署投訴調查組及申訴專員公署，作出正式投訴。不過，X先生最終被判「違規」，被處分到「水飯房」（特別組房間）獨立囚禁，他同日下午開始絕食抗議。

當日，他亦要求寫保密信件，向立法會議員邵家臻投訴事件，卻有職員對他說：「你係咪堅持一定要寫信？你明知邵家臻係懲教『襯家』，仲要搵佢就係分明作對！」不過，X堅持寄信，他今日提起事件禁不住哭：「我一定要申訴！佢地咁樣屈我！」他又稱獨立囚禁期間，不斷被懲教人員恐嚇，勸他撤回投訴。

X先生絕食至2月10日時感身體不適，需被送往伊利沙伯醫院治療，至11日出院，12日被送返塘福；他22日刑滿出獄。他表示，懲教署就他「違規」的內部紀律聆訊仍進行中，而投訴調查組表示已收到其投訴，暫時未有進展。

邵家臻表示，過去一直跟進囚友投訴，認為今次個案是「懲教署最嚴重的濫權情况」，批評懲教署不斷恐嚇囚友，「究竟是否對得住部門的公信力及嚴肅性」。他指出，X先生至少循4個正式申訴途徑投訴，卻被職員阻撓，反映懲教署內部投訴機制已經失效，必須成立獨立「監懲會」。

張超雄表示，過去收到的囚友投訴，均有共同之處，即懲教人員不斷要求勸喻撤回投訴。他認為，部門必須保障囚友，在不受威脅下作出申訴的權利。

其他報道：男子攜28支人血遭羅湖海關截獲 疑為赴港檢測胎兒性別

其他報道：【短片．Emily Online】Deanie姐拍短片「反擊」港鐵巴士擾人行為

其他報道：調查：44%受訪者錯以為肥胖不是病