調查：44%受訪者錯以為肥胖不是病 (13:50)

其他報道：歲半男嬰打防疫針後發燒昏迷 送院搶救不治 警方調查

調查又發現，分別有42%和23%受訪男性和女性低估自己的體重，他們有較大比例出現與肥胖相關的疾病，例如二型糖尿病和高血壓等。

香港肥胖醫學會會長周振中指出，結果反映香港人對肥胖意識滯後。根據美國定義，身體質量指數（BMI）超過30，或BMI超過27並有一種肥胖相關疾病如糖尿病等，就會定義為肥胖症，推算本港最少有10%至15%人口有此症。當中男士肥胖情况相對較嚴重，相信與飲食習慣，或跟同輩體形相近而沒有察覺有關。

肥胖醫學會會委員張潔婷指出，希望提升大眾對肥胖症與其相關疾病的認知，及早改善生活習慣，有問題時懂得及早求醫，減低肥胖對將來市民健康以至社會整體醫療開支的影響。

調查又發現，有41.5%受訪者表示曾經減肥，當中以控制飲食和運動為主要減肥方法，佔85.1%，其次是使用減肥產品，約佔6.1%。74.6%受訪者指過去一年沒有為減肥花費，主要是透過改變生活習慣減肥，23%人花少於1萬元；惟零星受訪者花費不少，有5人花費5萬至10萬元，有1人花費超過10萬元。周振中相信，有受訪者是到纖體公司接受減肥療程，導致使費較高。

肥胖醫學會副會長楊鐸輝提醒，過分吸收高糖飲品，是致肥原因之一。他以自己為例，曾連續每日早晚喝一杯三合一咖啡，即使每日運動也漸漸肥了10磅，停飲後一年體重才回復原來水平。他提醒市民要留意食物營養標籤，「否則不小心吃了營養炸彈也不知道」。楊鐸輝建議，過肥人士以健康飲食和運動減肥，不應操之過急，應維持每月減重約0.5至1公斤範圍。張潔婷則提醒，不應亂買來歷不明的減肥藥。

其他報道：【大灣區】赴粵發展調查：逾八成港青指適應法制最困難

其他報道：政府維持「限奶令」 自由黨邵家輝：藥房賣奶粉不是賺很多錢