【小巴罷駛】收地未提供合法泊位　改泊小路遭抄牌　站長：一架抄兩張 (13:13)

小巴站長鄭先生指出，早前受政府收地影響，409號專線小巴須改泊於407號小巴的站頭，部分407號小巴無奈轉換停泊點。鄭先生指出，已就停泊問題向運輸署申請臨時禁區紙，好讓小巴能在站頭泊車，另有部分小巴則要停泊在寮肚路一條小路上。鄭指出，未知警方是否因應下周日(3日)於青衣舉行的「無國界醫生野外定向賽」而加強執法，周日(24日)起向泊於小路的小巴發告票，凌晨更向8架小巴「一架抄兩張」，他認為「凡事有商量，阻你咪走，百分百唔會阻你」。

葵青區議員周偉雄到場了解事件後表示，寮肚路為一段小路，只通往青衣北上食水配水庫及一間學校，平日車流少，小巴司機於凌晨時分將車停泊該處，「為免影響校巴出入，司機6時都會將車駛走」。周認為今次事件只是「一條小路的風波」，認為警方因活動而頻發告票的做法過分。他提出，運輸署早前於牛頭角順天邨設小巴合法停泊區，認為署方亦可用相同做法，解決葵青區內小巴停泊問題。

周偉雄表示，今早的罷駛行動持續約兩小時，至8時05分結束，共有約20部小巴參與，其間，一輛小巴停泊於長宏總站出口一迴旋處，引起交通擠塞，警方到場處理並準備票控該小巴，車上一名司機與警員爭執，司機隨後未有將車駛走便離開車廂，小巴營辦商找來另一司機將車駛走。警方及運輸署今午將與小巴營辦商會面，就票控及晚間泊車合法問題展開討論。

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