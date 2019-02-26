【大灣區】赴粵發展調查：逾八成港青指適應法制最困難 (13:02)

中央上周公布《粵港澳大灣區發展規劃綱要》。有組織調查香港青年在大灣區發展障礙，發現七成受訪青年認為大灣區對香港經濟和個人事業發展有正面影響，惟同時86%受訪者認為適應法律制度是到廣東省創業或就業最大困難。
青協「青年創研庫」今年1月12日至18日進行「消除港青在粵港澳大灣區發展事業的障礙」研究，以面對面問卷調查方式，訪問522名在職或待業的本港18至39歲青年。
據調查結果顯示，92.1%受訪者有聽過「粵港澳大灣區」或「大灣區」。另外，認為建設大灣區對「香港整體經濟發展」、「香港青年的事業發展機遇」和「香港的國際競爭力」有幫助的，分別佔73.4%、71.3%和64.4%。
調查亦發現，有86%受訪者認為到廣東省創業或就業，當中最困難是適應法律制度，其次是處理稅務（79.9%）及適應商貿制度（74.9%）。
負責研究的青年創研庫「經濟與就業」組別召集人陳浩升認為，大灣區涉及3種不同行政制度，建議設立「大灣區事務協調局」，協調商務手續，並增設一站式創業與就業資訊平台等措施，互通資訊。
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