【大灣區】赴粵發展調查：逾八成港青指適應法制最困難 (13:02)

青協「青年創研庫」今年1月12日至18日進行「消除港青在粵港澳大灣區發展事業的障礙」研究，以面對面問卷調查方式，訪問522名在職或待業的本港18至39歲青年。

據調查結果顯示，92.1%受訪者有聽過「粵港澳大灣區」或「大灣區」。另外，認為建設大灣區對「香港整體經濟發展」、「香港青年的事業發展機遇」和「香港的國際競爭力」有幫助的，分別佔73.4%、71.3%和64.4%。

調查亦發現，有86%受訪者認為到廣東省創業或就業，當中最困難是適應法律制度，其次是處理稅務（79.9%）及適應商貿制度（74.9%）。

負責研究的青年創研庫「經濟與就業」組別召集人陳浩升認為，大灣區涉及3種不同行政制度，建議設立「大灣區事務協調局」，協調商務手續，並增設一站式創業與就業資訊平台等措施，互通資訊。

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