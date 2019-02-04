【移交逃犯擬修例】湯家驊斥坊間質疑顛倒黑白　「倘南美毒梟來港享犯罪所得　港府束手」 (09:59)

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湯家驊指出，移交逃犯的舉措並無政治性質在內，而且世界各國，特別是文明和民主國家均有此安排，強調修例原意是處理嚴重罪案。他以南美毒梟為例，指香港與部分南美眾多國家未有引渡協議，若有南美毒梟來港，即使南美國家檢控該名毒梟，香港也束手無策，而毒梟也可繼續以其犯罪所得在港享受，反問香港核心價值是否如此。

湯家驊強調現行《逃犯條例》已有相當全面和仔細保障，可確保政治犯不會因此安排而受到迫害，殖民地時代至今已經如此，批評香港有人無視上述保障，卻因對港府及中央的怨憤而作無理指控，他身為一個從事10多年律師工作、對香港法治和司法制度都相信的人，對這些指控感到非常氣憤。

他又稱，身邊有很多律師朋友和他一樣感到氣憤，認為這反映了其中一個中產和專業人士如今漸漸離棄非建制派的原因。他說，非建制派有時把政治放在至高無上位置，大造文章和隨便提出無理指控，而漠視社會公義、核心價值、普通的對與錯等，強調這些情況不應在香港發生。

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