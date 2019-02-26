西區三屍命案　夫婦疑欠債　餵7歲兒服藥再攬子燒炭 (01:34)

昨晚8時25分，警方接獲有外傭報案，報稱西營盤第二街83號西園永翠閣23樓一單位傳出異味，懷疑有氣體泄漏，案件初步列氣體泄漏。警方及消防到場，並破門入屋，赫見床上兩大一小屍體，明顯已無生命跡象，房內有一盤已燒完的炭，客廳桌上放有藥物。由於單位內一氧化碳濃度甚高，警員一度未能進入單位調查。

警方經初步調查，死者為一家三口，42歲男死者姓羅，任職文員，40歲女死者姓陳，任職地產經紀，二人已婚，一同租住上址單位。7歲男童為二人兒子，就讀小二，家中另有一外傭。西區警區總督察（刑事）孔潔霞指，現場檢獲遺書，內容提及男女死者因向財務公司借錢，欠債財困。警方經初步調查，相信男或女死者先餵子服藥，令其入睡，三人再在房內燒炭自殺。三人身上無明顯傷痕，屋內亦無搜掠痕跡，三人死因有待驗屍確認。數名死者親友聞訊趕到現場了解，其後跟隨警方到警署協助調查。