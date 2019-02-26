釋囚投訴在囚時假期紀錄造假　調查4個月未完成報警求助 (00:03)

懲教署指不評論個別個案，按機制投訴在18星期內完成調查，再交投訴委員會審核作出決定。署方又指，現時，其他執法機構於接獲市民報案時會按既定程序處理，無需向懲教署作出通報。

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警方回應指，本月22日下午接獲一名男子報案，指2017年於一院所服刑期間被人不公平對待，以及懷疑有人偽造其放假紀錄，案件列「求警調查」，由西區警區刑事調查隊第七隊跟進。警方指，每宗報案均按既定程序認真及專業地處理，如有證據顯示涉及刑罪，會作出適當跟進。

事主陳先生（化名）表示，上周五（22日）就懲教人員涉嫌偽造其放假紀錄一事，到赤柱警署報案。他指稱，當時欲報案，但當值警務人員指知道案件涉及懲教署需請示上級。陳先生引述一名警長其後回覆，「因你（陳）已經向懲教署投訴，只不過懲教署無結果，所以（警方）唔一定受理」，並指該警長稱﹕「警方有機制聯絡懲教署，依家問緊懲教署究竟點做，是否受理你的案件。」

陳指對安排感到感匪夷所思，比喻如病人遭醫生非禮，醫管局調查期間，「警察是否不受理這病人非禮報案？」他認為，如警方調查後發現他報假案，可拘捕他，質疑有關處理。

陳指，報案時提供所有較早前投訴懲教署的紀錄給警方，多次聲明有向立法會議員求助，終等候了兩小時才獲轉介至香港仔警署錄口供。

一直協助陳先生的立法會議員邵家臻表示，首次聽聞警方與懲教署有聯絡「機制」，形容事件「詭異」。他質疑，市民在涉及其他紀律部隊的刑事案報警時，警方是否也有「機制」聯絡其他部門，才決定調查，認為事件「完全破壞公眾對警方的信任」，關注是否涉警務處和懲教署之間「官官相衛」。

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