【非洲豬瘟】豬農周五見漁護署　消息：屠房倘成疫點會盡殺場內豬隻 (23:24)

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食物及衛生局、食物環境衛生署及漁農自然護理署，上周四（20日）召開跨部門會議後公布，如有活豬在屠房被發現感染非洲豬瘟，只限同一批送來的豬隻會被殺，在屠場的其他活豬則不會撲殺，經檢驗沒問題後可照常出售；據悉，上述安排只適用於進入卸貨區、未混入豬欄前的情况。

消息指，當局若在卸貨區發現病豬，會檢驗其餘在豬欄的活豬，萬一都發現染疫，豬欄內的全場活豬會被撲殺；此外，相關屠房亦會定性為疫點，屠場內其他活豬亦會被盡殺。至於同在屠房的牛及羊，消息指，牛及羊都不會感染非洲豬瘟，且存放地點不同，因此爆疫時不會被撲殺。

對於本地豬農要求屠房日日清，消息指，屠房內有大量過夜豬，操作上有困難，食環署正研究加密清潔消毒以減低感染風險，如考慮每批豬進入豬欄前會先消毒豬欄，但仍要視乎有無足夠空間安排。

漁農界立法會議員何俊賢表示，聽聞漁護署有意撲殺涉疫屠房內的所有豬隻，他指業界表示歡迎，認為相關措施是負責任做法，不應讓病毒有機會從屠房流出。

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