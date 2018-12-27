3賊爆竊長沙灣一酒樓5萬元　當場被捕 (22:06)

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3名被捕人分別為60歲姓魯、59歲姓黃及61歲姓鄭本地男子，涉嫌爆竊被警方帶署扣查。3人為朋友關係，皆從事地盤工作，無黑幫背景。

警方根據線報，鎖定一個活躍於西九龍的犯罪集團，昨晚於長沙灣青山道與福榮街一帶進行反爆竊行動。至今日凌晨，警方發現3名男子形迹可疑，遂上前截查，於其中一人身上檢獲鐵鉗，及在其背包起出4萬8千元現金。警方同時發現，福榮街552號一酒樓後閘損毀，店內一夾萬被硬物撬開，地面遺有一把鐵鋸、兩支鐵筆及兩把螺絲批。經調查後，相信賊人以鐵鉗剪斷後閘鐵環，潛入酒樓撬開夾萬，再掠去內裏4萬8千元現金後離開，結果被捕。

警方調查發現，3名疑犯另外涉及今年兩宗在長沙灣發生的找換店失竊案，一宗在9月發生，涉事找換店損失7萬7千元；一宗在11月發生，當時因店舖警鐘被觸動鳴響，疑犯事敗逃去，店舖無損失。

西九龍總區刑事總部重案組1A隊謝依琳女偵緝督察呼籲，店舖東主應避免在店內擺放大量現金，並為店舖加裝鐵鎖及防盜系統，以免賊人有機可乘。

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