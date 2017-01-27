【Emily Online】印月曆被當廢紙賣　范國威：感嘆香港多貧窮基層 (21:06)

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Gary引述有街坊報料佢聽，話見到有長者拎完佢啲工作報告同月曆後，賣畀廢紙收賣站。佢話今年一共印咗幾萬本月曆，估計每個議員不時派發嗰啲單張、工作報告或者月曆，都有大約3%至4%，畀人拎去賣畀廢紙回收。佢就曾經勸喻過啲重複攞工作報告嘅公公婆婆，叫佢哋唔好拎第3次；仲話早上見到公公婆婆拎住環保袋、好似見到寶咁走埋嚟攞單張，有時都會心感不妙。

讀設計出身嘅Gary仲相當熟行情，話月曆內頁只係128g嘅啞粉紙，燙金福字塊卡紙就係兩張350g雙粉卡貼埋一齊，所以塊卡紙先最值錢咁話。

Gary透露，一本月曆印製成本大約4.5元。對於月曆畀人咁樣處置，佢話有少少難受；另外佢亦都有啲無奈，因為派發工作報告，係議員交代工作嘅一個重要途徑，但冇辦法阻止公公婆婆攞去賣。同時佢都感嘆話，香港有好多貧窮基層。

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