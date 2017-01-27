檢討自資專上教育專責小組：院校收生持續大幅偏低　可視作取消註冊考慮因素 (19:01)

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小組指，目標人數是課程通過評審和覆檢的依據。小組主席張炳良強調，人數不是唯一考慮因素，但舉例「（院校）本稱師資足以教授100名學生，但最後收到5個，好大的落差」，或反映院校出問題，且未必是單一問題；小組指，其他取消註冊的主要考慮因素，會包括教學水平、教學能力，和課程營辦方面嚴重不足等。

另外，小組認為，開辦副學位和學士課程程度的院校，包括8間公帑資助大學的附屬自資部門，應一律納入為整個自資專上教育界別而設的統一規管制度。

不過，小組亦指，因為各教資會資助大學是在不同歷史背景，開辦自資學士學位和副學位程度課程，認為只要求大學本部外的附屬學院要根據第320章註冊，同時容許大學本部基於合理的策略性原因，繼續開辦有限數目的自資課程，是較切實可行和合理。

張炳良表示，因要「尊重歷史」，是否由八大院校繼續自行審批課程，會交由各校校董會處理。被問到教資會資助大學轄下自資部門可否保留涉及大學名字的部分，張炳良亦指要由校董會決定，但強調「不可以令公眾有誤解以為它（自資部分）是大學本部」。

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