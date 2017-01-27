港大民研：五成市民料2019年香港整體發展惡化　指政府最需處理政制問題比率跌9個百分點 (18:47)

港大民研本月17至20日（上周一至四），隨機抽樣成功電話訪問1000名香港市民。結果另外發現，展望2019年，受訪市民預期來年香港整體發展會改善的比率，僅得23%。他們認為政府最需要處理的，最多仍然是房屋問題（41%），創1994年同類調查以來新高；其次為經濟問題（12%），和醫療衛生問題（11%）。

民調亦反映，受訪市民最希望香港成為廉潔乾淨的社會（26%），其次為公平社會（24%），以及繁榮社會（19%）。

在個人層面，55%受訪市民表示，過去一年活得快樂，15%受訪者表示不快樂。39%人預計來年個人發展比今年佳，僅17%受訪者認為明年發展比今年差。

另外，在身分認同感方面，港大民研在本月3日至6日，隨機抽樣電話訪問了1005名香港巿民，了解他們分別對「香港人」、「亞洲人」、「中華民族一份子」、「世界公民」、「中國人」和「中華人民共和國國民」的認同感，並以0至100分的「身分認同指數」計算。其中，市民對「香港人」的感覺最強，平均有80.8分；「中國人」則只有62.4分，為自2014年12月以來的新低。

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