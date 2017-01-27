港大民研：五成市民料2019年香港整體發展惡化　指政府最需處理政制問題比率跌9個百分點 (18:47)

2018年將盡，香港大學民意研究計劃今日發表，香港市民身分認同及年終回顧與前瞻的民調結果。調查發現，受訪市民對香港過去一年整體發展的最新滿意（36%）及不滿（37%）比率相若，但預期來年香港整體發展會惡化的比率，則多達50%；樂觀淨值亦較去年同期大幅下跌37個百分點，創2008年同類調查以來新低。同時，受訪市民認為政府來年最需要處理政制問題的比率變化最大，由去年的15%，下跌至今年的6%。
港大民研本月17至20日（上周一至四），隨機抽樣成功電話訪問1000名香港市民。結果另外發現，展望2019年，受訪市民預期來年香港整體發展會改善的比率，僅得23%。他們認為政府最需要處理的，最多仍然是房屋問題（41%），創1994年同類調查以來新高；其次為經濟問題（12%），和醫療衛生問題（11%）。
民調亦反映，受訪市民最希望香港成為廉潔乾淨的社會（26%），其次為公平社會（24%），以及繁榮社會（19%）。
在個人層面，55%受訪市民表示，過去一年活得快樂，15%受訪者表示不快樂。39%人預計來年個人發展比今年佳，僅17%受訪者認為明年發展比今年差。
另外，在身分認同感方面，港大民研在本月3日至6日，隨機抽樣電話訪問了1005名香港巿民，了解他們分別對「香港人」、「亞洲人」、「中華民族一份子」、「世界公民」、「中國人」和「中華人民共和國國民」的認同感，並以0至100分的「身分認同指數」計算。其中，市民對「香港人」的感覺最強，平均有80.8分；「中國人」則只有62.4分，為自2014年12月以來的新低。