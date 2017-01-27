「道士」涉藉詞非禮母女　目擊者：被告稱事主淫蕩　摸胸10分鐘稱「護心」 (18:23)

其他報道：裝修工涉姦女兒6、7次 事主時年僅9、10歲

被告袁銘權（56歲），被控7項非禮及1項襲擊他人致造成身體傷害罪。

羅姓男鄰居供稱，去年3月他應X和其大女兒Y邀請，到X家協助儀式進行。羅憶述，X當晚回家時蹲在大門前失禁，被扶入屋內開始痙攣，不久後Y的前男友抵達。羅聽見被告與Y前男友商討「點解要搞佢？」、「仲唔走？」等說話。

儀式開始時，被告作勢從背後拿東西出來，指稱「天界的令旗」，本來坐在按摩椅上的X突然彈起來，面容扭曲、手指屈曲及發出怪聲。Y的前男友則口含一些飲料，噴向X嘴巴，說「捉走佢啊」。

X反應加劇，欲掙扎反抗時抓傷被告，被告大力拍打X頭頂，並將X雙手屈曲，用力按壓其身體，X不斷喊痛。過程中Y曾走過來笑說，X的五官扭曲很好笑。

儀式完結後，羅見Y的前男友走向被告，在X面前說「呢隻嘢好純，可以練到把劍」，他再拍拍被告肩膊，被告笑稱「嗯，幾好」。不久，羅目擊被告把手伸進摸X胸部，並稱X的心很弱需要護心，動作維持約5至10分鐘。

羅表示，他一向相信神怪之事物，但有感目擊的儀式太無稽，因此很清楚記得過程中的對話。聆訊明續。

其他報道：10歲男童疑遭父親女友非禮 稱事後不想再回家

其他報道：涉非禮少女 休班警被停職 今提堂保釋候訊