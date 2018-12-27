裝修工涉姦女兒6、7次　事主時年僅9、10歲 (15:57)

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裝修工人被控2015年7月1日至9月30日期間，在屯門非禮當時8歲的女童X；去年7月1日至8月31日在屯門強姦當時9歲的X；去年11月19日在屯門強姦當時10歲的X。

控方開案陳辭指，X的小學設信箱服務，讓學生向老師查詢性教育及個人成長等問題。老師於去年11月21日發現一張匿名字條，寫信人指自己被父親強迫性交，問自己會否懷孕。經老師查詢後，X承認自己是寫信人，學校同日報警。

X於錄影會面向警方表示，她因尿濕褲子，故將褲子和內褲丟進洗衣機，並要求父親替她拿新內褲，惟父親要求她躺在牀上、閉上眼睛，及張開大腿，並脫下褲子用下體磨擦X的陰道。X稱當時感到奇怪，不清楚父親在做什麼，並於事發後一、兩個月告知母親。她形容，母親當時憤怒地哭泣及離家，父親其後告訴自己，不要告知其他人。

X指，升小五的暑假期間，父親曾突然抱她進房，說「我們試一些未做過的事」，形容父親將口水吐在下體後，與她性交。其父亦在去年11月19日與她性交。X又指，相關行為曾發生6、7次，惟忘記其餘情况的細節，但父親每次均無帶避孕套。

X表示，她當時感到疼痛，及要求父親停止，更曾向父親拳打腳踢，惟父親沒有理會。她指，父親曾向她說「不要講出去，這是兩人之間的秘密，說出去會有人捉走爸爸。」她亦因害怕失去父親，故沒有告知其他人。她又指，認為父母離婚後，父親向她發泄，因以前曾目睹父母進行相關行為。

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